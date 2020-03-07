شكرا لقرائتكم عز الدين بهادر أكبر لاعب فى العالم يسجل هدفا فى شباك جينيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل عز الدين بهادر هدف تعادل فريقه ٦ أكتوبر أمام جينيس من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت في ملعب نادي ٦ اكتوبر بدوري الدرجة الثالثة. Advertisements ويستعد اللاعب صاحب الـ75 عام لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بعد مشاركته اليوم مع ناديه فى المباريات التى دعى لها مسئولو الموسوعة، خاصة و أنه يحتاج للعب مباراتين لمدة 90 دقيقة ليدخل موسوعة جينيس. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية.

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