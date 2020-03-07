أهداف مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دورى ابطال افريقيا

تقدم الأهلي أولا في الدقيقة الدقيقة 21 بعد كرة عرضية من معلول اصطدمت فى مابوي مدافع صن دوانز وتسكن الشباك، وتعادل بطل جنوب أفريقيا في الدقيقة 26 عبر جاستون سيرينو.

وحجز الأهلي مقعده فى نصف نهائى دوري الابطال الافريقى 2020 بعدما أطاح بفريق صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1 ، وينتظر المارد الاحمر الفائز من لقاء النجم الساحلي أو الوداد المغربي والمقرر له التاسعة مساء اليوم ، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز الوداد المغربى بهدفين دون رد بالمغرب.

صن داونز ضد الأهلي

وستقام مواجهة الأهلي في ذهاب نصف النهائي خارج أرضه وذلك أحد أيام 1 أو 2 أو 3 مايو، والإياب في القاهرة أحد أيام 8 أو 9 أو 10 مايو.



صن داونز ضد الأهلي

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الملاعب و الإستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا 2020 في بيان رسمي وهي ملعب جابوما ب الكاميرون ، ملعب محمد الخامس ب المغرب ، إستاد رادس ب تونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائي يوم ١٢ مارس الجاري.