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أهداف مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دورى ابطال افريقيا

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جدة - عمرو شويل  

صن داونز ضد الأهلي
 

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تعادل أمام مضيفه صن دوانز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم ،على ستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية للبطولة،علما بأن مباراة الذهاب ،انتهت لمصلحة الفريق الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما علي معلول في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت الماضي.

 

 

صن داونز ضد الأهلي
 

 

تقدم الأهلي أولا في الدقيقة الدقيقة 21 بعد كرة عرضية من معلول اصطدمت فى مابوي مدافع صن دوانز وتسكن الشباك، وتعادل بطل جنوب أفريقيا في الدقيقة 26 عبر جاستون سيرينو.

 

صن داونز ضد الأهلي

 

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وحجز الأهلي مقعده فى نصف نهائى دوري الابطال الافريقى 2020 بعدما أطاح بفريق صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1 ، وينتظر المارد الاحمر الفائز من لقاء النجم الساحلي أو الوداد المغربي والمقرر له التاسعة مساء اليوم ، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز الوداد المغربى بهدفين دون رد بالمغرب.

 

صن داونز ضد الأهلي

 

وستقام مواجهة الأهلي في ذهاب نصف النهائي خارج أرضه وذلك أحد أيام 1 أو 2 أو 3 مايو، والإياب في القاهرة أحد أيام 8 أو 9 أو 10 مايو.


صن داونز ضد الأهلي

 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الملاعب و الإستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا 2020 في بيان رسمي وهي ملعب جابوما ب الكاميرون ، ملعب محمد الخامس ب المغرب ، إستاد رادس ب تونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائي يوم ١٢ مارس الجاري.

 

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