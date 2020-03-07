مدرب صن داونز: الأهلى يدعم صفوفه بملايين الدولارات.. وحزين من الشناوى

جدة - عمرو شويل أكد بيتسو موسيمانى المدير الفني لصن داونز، إنه حزين من إهدار محمد الشناوى حارس الأهلى، للوقت، في مباراة الفريقان التي جمعت بينهما، عصر اليوم، السبت، على ستاد لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، في إياب ربع النهائي بمنافسات دورى أبطال إفريقيا.

وقال موسيمانى في المؤتمر الصحفى للمباراة:"إهدار حارس الأهلى للوقت أحزننى وأتوقع أن يكون رينيه فاير المدير الفني للأهلى غير سعيد أيضًا من ذلك الأمر، أنا حزين لهذا الأمر ولكن هناك أمور لا يمكن أن نغيرها فنحن في إفريقيا ولسنا في أوروبا، وبالطبع مدرب الأهلى لم يكن سعيدا بما حدث في المباراة".

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كما أشار المدير الفني لصن داونز إلى الأهلى بأنه يتعاقد مع لاعبين بملايين الدولارات، قائلا:"خير مثال على ذلك أليو بادجي وأليو ديانج ورمضان صبحي الذي لم يشارك في المباراة.. ولقد واجهنا الأهلي اليوم بمهاجم رابيد فيينا أليو بادجي الذي انتقل للفريق مقابل 2 أو 3 مليون دولار".