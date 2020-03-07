- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأرقام تثبت تفوق صن داونز فنيا على الأهلي في لوكاس موريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حجز فريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل مع نظيره صن داونز بنتيجة 1 / 1، على ملعب لوكاس ماريبي، بهدف لكل منهما، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الاهلي في نصف نهائي دوري الأبطال مع الفائز من مباراة الوداد المغربي أمام النجم الساحلي، في المباراة التي تُلعب مساء اليوم السبت.
بادر الاهلي بالتسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الدولي التونسي علي معلول ونجح صن داونز في تسجل هدف التعادل ع طريق اللاعب جاستون سيرينو في الدقيقة 26 وكان الأحمر قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.
وجاءت احصائيات المباراة كالتالي:
كانت هذه تفاصيل خبر الأرقام تثبت تفوق صن داونز فنيا على الأهلي في لوكاس موريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.