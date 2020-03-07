شكرا لقرائتكم وائل جمعة: الأهلى يحتاج لشخصية الأحمر في المباريات القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال وائل جمعة مدافع الأهلى الأسبق إن المارد الأحمر يحتاج إلى إظهار شخصيته في المباريات القادمة وذلك بعد الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقى.
أضاف جمعة خلال تصريحات تلفزيونية أن الأهلى على مدار تاريخه لم يعتمد على لاعب بعينه موضحا أن المارد الأحمر دائما كان قادرا على تعويض الغيابات.
وعلق الصخرة على التشكيلة التي خاض بها فايلر المدير الفني اللقاء قائلا :" فايلر قام بتغيير 3 لاعبين وهذا مقبول لأنه يستبعد اللاعب المقصر دائما ولا ينفذ التعليمات داخل الملعب".
ينتظرالأهلى الفائز من مواجهة الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي لمواجهته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجاري 2020 .
وحسم الأهلى تأهله إلى نصف نهائي البطولة القارية الأغلي للأندية من ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا بجنوب افريقيا على حساب صن دوانز بطل جنوب افريقيا ، بمجموع المباراتين 3-1 بعدما تمكن الشياطين الحمر من التعادل ايابا 1-1 ، و الفوز ذهابا 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.
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