شكرا لقرائتكم الأهلى والزمالك يتأهلان لنصف نهائى دورى الأبطال سويا لأول مرة منذ 15 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضرب النادى الأهلى موعداً مع الفائز من النجم الساحلى التونسى والوداد المغربى فى قبل نهائى دورى الأبطال الأفريقى، بعدما حجز المارد الأحمر تأشيرة التأهل بعد الإطاحة بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، ويواجه النجم الساحلى نظيره الوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم بتونس بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الوداد المغربى بهدفين دون رد.
فى الدقيقة 20، يسجل صن داونز هدفا عكسيا فى مرماه بعدما سدد على معلول كرة عرضية فى اتجاه مرمى أصحاب الأرض، ليحولها مدافع صن داونز فى مرماه مسجلا الهدف الأول لأصحاب الأرض.. وفى الدقيقة 26 يسجل صن داونز هدف التعادل عن طريق سيرينو.
الفوز بثنائية المدافع الدولى التونسى على معلول فى التاسع والعشرين من فبراير الماضى على ملعب القاهرة الدولى فى لقاء الذهاب، ورغبة هذا الجيل فى رد الدين للبطل الجنوب أفريقى وقطع خطوة مهمة فى طريق استعادة اللقب الغائب منذ 2013 ’ كلها عوامل رجحت كفة صاحب الرقم القياسى فى التتويج بلقب البطولة (8 مرات).
وتأهل الزمالك للدور قبل النهائى ببطولة دورى أبطال افريقيا بعدما نجح فى عبرو عقبة الترجى بثلاثة اهداف مقابل هدفين فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما انتهت مباراة أمس بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة فى دور الـ 8، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينتظر الفارس الأبيض الفائز من مازيمبى مع الرجاء البيضاوى المغربى فى الكونغو المقرر لها اليوم .
وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب و الإستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما ب الكاميرون، ملعب محمد الخامس ب المغرب، إستاد رادس ب تونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم ١٢ مارس الجاري.
يذكر أن الاتحاد الأفريقى “الكاف” قد قرر إقامة نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأيضًا نهائى كأس الكونفدرالية من مباراة واحدة، على غرار ما يحدث فى دورى أبطال أوروبا .
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