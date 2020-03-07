شكرا لقرائتكم مدافع الأهلى: سنفرح بالتأهل اليوم فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر إبراهيم لاعب الأهلي أن الهدف المبكر أمام صن داونز في مباراة اليوم وراء التأهل لدور الأربعة لدوري أبطال أفريقيا، مؤكداً أن اللاعبين كانو على قدر المسئولية وبذلو مجهود كبير أمام فريق مميز مثل صن داونز.

تابع ياسر إبراهيم في تصريحات لقناة الأهلي: " أبذل قصارى جهدي للتواجد في التشكيل الأساسي ، وملتزم بتعليمات المدير الفني السويسري رينيه فايلر و أحرص دائماً على تطوير أدائي ، وربنا ما بيضيعش مجهود أحد.

أضاف مدافع الأهلي :" سنفرح اليوم فقط بالتأهل لدور نصف النهائى لدوري أبطال أفريقيا ، وسنستعد للمباريات المقبلة في الدوري و المباريات المقبلة في دور الأربعة لدوري أبطال أفريقيا.