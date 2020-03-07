شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يهنئ الأهلى على التأهل لنصف نهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يهنئ الاتحاد المصري لكرة القدم ، النادي الأهلي وجماهيره العريضة بتأهله إلى الدور قبل النهائي لبطولة أبطال أفريقيا بعد تغلبه على فريق صن داونز الجنوب إفريقي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة ، متمنيا أن يواصل الأهلي وجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية طريق نجاحاتها لتضيف إنجازات جديدة للكرة المصرية وإسعاد الملايين من الشعب المصري .

حجز فريق الأهلى مقعده في نصف نهائي دورى أبطال افريقيا، بعدما تعادل أمام صن داونز بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ستاد لوكاس موريبى، ليحسم الأحمر بطاقة التأهل لصالحه بعد فوزه في إجمالي مواجهتىّ الذهاب والإياب بنتيجة 3/1، ويثأر الأهلى من صن داونز الذى أخرجه من النسخة الماضية بنفس البطولة ومن نفس الدور.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى..واسبتعد السويسرى رينيه فايلر لاعبيّن من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة صن داونز، واستبعد فايلر الثنائى مصطفى شوبير وأحمد الشيخ، فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-على لطفى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هانى وأيمن أشرف.

في المقابل، أجرى موسيمانى المدير الفني لفريق صن داونز تغييرا وحيدا على تشكيل مباراة الذهاب بخروج المدافع واين أرينديسى ودخول نجكونجكا وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي، في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو، وفى الدفاع: موسى ليبوسا – ريكاردو ناسيمينتو – نجكونجكا – مودجيكا ماديشا، وفى الوسط: أندييلي جالي، هلومفو كيكانا، سيمبا زوانى.. وفى الهجوم: ليبوهانت مابوي، جاستون سيرينو، سيبوسيسو فيلاكازي.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب صن داونز، وهدد الفريق الجنوب افريقى مرمى الشناوى بتصويبة قوية في الدقيقة 2 من عمر اللقاء، لكنها مرت خارج الملعب.. وكاد صن داونز يسجل الهدف الأول من فرصة محققة في الدقيقة 4 من انفراد للاعبه بمحمد الشناوى لكن حارس الأهلى ينقذ مرمى بعد إصطدام الكرة في جسده وخروجها خارج الملعب.. ومع مرور الوقت بدأ الأهلى فى ترتيب أوراقه تدريجيا أمام طوفان صن داونز كما هدد بادجى مرمى صن داونز بتسديدة قوية فى الدقيقة 15 تصدى لها الحارس اونيانجو.

وعاد صن داونز لتهديد مرمى الأهلى في الدقيقة 19 من تمريرة خادعة داخل منطقة جزاء الأهلى، تسلمها مهاجم بطل جنوب افريقيا لكن تدخل معه بقوة رامى ربيعة دون أن يرتكب خطأ وتصل الكرة لزميله ليسدد تصويبة سهلة في يد محمد الشناوى.

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IFrameوفى الدقيقة 20، يسجل صن داونز هدفا عكسيا في مرماه بعدما سدد على معلول كرة عرضية في اتجاه مرمى أصحاب الأرض، ليحولها مدافع صن داونز في مرماه مسجلا الهدف الأول لأصحاب الأرض.. وفى الدقيقة 26 يسجل صن داونز هدف التعادل عن طريق سيرينو.

ويضيع أليو بادجى هدفا محققا للأهلى فى الدقيقة 44 بعدما تسلم تمريرة حريرية من عمرو السولية، لكنه تباطأ فى وضعها فى المرمى ليتدخل دفاع صن داونز وينقذ الموقف.. لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ومع بداية الشوط الثانى، حاول فريق صن داونز هز شباك الأهلى مجددا من خلال الكرات العرضية الطويلة لضرب دفاعات الأحمر، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوى.. وفى الدقيقة 55 يجرى فايلر المدير الفني للأهلى أول تغييراته بنزول حسين الشحات على حساب جيرالدو الذى خرج مصابا.. وتصدى الشناوى لتسديدة قوية من لاعب صن داونز في الدقيقة 58 ليحافظ على التعادل.

وفى الدقيقة 64 كاد محمود متولى مدافع الأهلى من تسجيل الهدف الثانى في شباك أصحاب الأرض، من تسديدة من على أعتاب منطقة جزاء لكن الحارس أونيانجو يتصدى لها ببراعة.

وأجرى فايلر التبديل الثانى في الدقيقة 68 بنزول محمد هانى بدلا من محمود متولى، ليدخل أحمد فتحى وسط الملعب بجوار عمرو السولية.. كما دفع فايلر بالتبديل الثالث بنزول أيمن أشرف بدلا من أليو بادجى في الدقيقة 70.

ومع الوقت يتسلل اليأس إلى نفوس لاعبى صن داونز، ويستفيق الأهلى بعد التغييرات ونجح الأحمر فى تهديد مرمى صن داونز أكثر من مرة عن طريق حسين الشحات وأجاى وعلى معلول لكن دون خطورة حقيقية لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى 1 / 1 ويتأهل الاحمر لنصف النهائى.