شكرا لقرائتكم دورى الأبطال يتحدث بلغة الوصيف.. الأهلى والرجاء يلحقان بالزمالك لدور نصف النهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
شهدت مباريات إياب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، تفوق كاسح لأصحاب الوصافة خلال مرحلة المجموعات، من خلال تحقيق 3 أندية التأهل على حساب أصحاب الصدارة، فى انتظار الرابع الليلة وهو الوداد المغربى الأقرب للتأهل بعد فوزه بثنائية فى الذهاب أمام النجم الساحلى.
بذلك ضرب الرجاء موعدا مع الزمالك فى نصف النهائى للبطولة القارية بعدما تأهل العملاق الأبيض أمس على حساب الترجى التونسى، وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 1 أو 2 مايو والعودة بعدها بأسبوع..
كما نجح الثنائي المغربى الرجاء والوداد، أصحاب الوصافة في المجموعتين الرابعة والثالثة، في التغلب على مازيمبى الكونغولى متصدر المجموعة الأولى والنجم الساحلى التونسي، متصدر المجموعة الثانية، بنفس النتيجة، 2 – 0.
حفلت مواجهات ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، تسجيل 10 أهداف، خلال 4 مباريات، بمعدل تهديفى وصل إلى 2.5 هدف في المباراة الواحدة.
كانت مباراة الزمالك وضيفه فريق الترجى التونسي، صاحبة الأكثر تهديفا في مباريات ذهاب ربع النهائي، برصيد 4 أهداف، بعد أن حسمها المارد الأبيض، بنتيجة 3 – 1.
جدير بالذكر أن مباريات إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، سوف تقام يومى 6 و 7 من شهر مارس الجارى.
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