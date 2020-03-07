شكرا لقرائتكم رامى ربيعة بعد التأهل لنصف نهائى: هذا هو الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى رامي ربيعه لاعب النادي الأهلي سعادته بتأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق صن داونز أحد أخطر فرق أفريقيا ، حالياً ولكن هذا هو الأهلي ، وحققنا الجزء الأول بالتأهل لنصف النهائي ونلعب للتويج باللقب.

أكد ربيعه في تصريحات لقناة الأهلي :" لاعبى الأهلي دائما رجال ونجحنا في التأهل بعد الخروج من البطولة الماضية و الهزيمة بخماسية ، والقادم سيكون أفضل ، وأبارك لجميع اللاعبين.

حجز فريق الأهلى مقعده فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعادل أمام صن داونز بهدف لمثله فى المباراة التي جرت بينهما اليوم على استاد لوكاس موريبى، ليحسم الأحمر بطاقة التأهل لصالحه بعد فوزه في إجمالي مواجهتىّ الذهاب والإياب بنتيجة 3/1، ويثأر الأهلى من صن داونز الذى أخرجه من النسخة الماضية بنفس البطولة ومن نفس الدور.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى..واسبتعد السويسرى رينيه فايلر لاعبيّن من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة صن داونز، واستبعد فايلر الثنائى مصطفى شوبير وأحمد الشيخ، فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-على لطفى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هانى وأيمن أشرف.