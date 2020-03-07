شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر فريق الأهلي المصري ، تحديد هوية منافسه في المربع الذهبي في بطولة دوري أبطال افريقيا، حيث إنه سيواجه المتأهل من مباراة الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي التى ستقام فى التاسعة مساء الليلة، لمواجهته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجاري 2020 .

وتقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 1 و2 مايو في القاهرة، في حين ستقام مباراة الإياب أحد يومي 7 و8 مايو خارج مصر.

وحسم الأهلى تأهله إلى نصف نهائي البطولة القارية الأغلي للأندية من ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا بجنوب افريقيا على حساب صن دوانز بطل جنوب افريقيا بمجموع المباراتين 3-1 بعدما تمكن الشياطين الحمر من التعادل 1-1 ايابا بعد الفوز ذهابا 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.

تقدم النادى الاهلى بهدف على صن داونز فى الدقيقة 21 من عمر وزمن الشوط الاول فى المباراة المقامة بينهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا، ويدخل الشياطين الحمر اللقاء متسلحين بالفوز 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.

سدد على معلول الكرة من ضربة ثابتة خارج منطقة الجزاء لترتطم فى احد دفاعات صن داونز وتسكن الشباك ليحتسب هدف التقدم الأول للاهلى .

سجل جاستون سيرينو لاعب صن داونز هدف التعادل فى شباك الأهلى بالدقيقة 26 من عمر وزمن اللقاء المقام بينهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا، ويدخل الشياطين الحمر اللقاء متسلحين بالفوز 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى.

وأجرى موسيمانى تغييرا وحيدا على تشكيل مباراة الذهاب بخروج المدافع واين أرينديسي ودخول نجكونجكا وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي..

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حارس المرمى: دينيس أونيانجو

الدفاع: موسى ليبوسا – ريكاردو ناسيمينتو – نجكونجكا – مودجيكا ماديشا.

الوسط: أندييلي جالي، هلومفو كيكانا، سيمبا زواني

الهجوم: ليبوهانت مابوي، جاستون سيرينو، سيبوسيسو فيلاكازي

ولأول مرة يحوض الأهلي مباراة في دوري أبطال أفريقيا بـ5 لاعبين محترفين بوجود معلول وديانج وبادجي وأجايى وجيرالدو.

وينتظر الفائز من مباراة اليوم، المتأهل من لقاء النجم الساحلي التونسي ضد الوداد المغربي الذى سيقام اليوم في تونس علمًا بأن بطل المغرب فاز على ملعبه بثنائية نظيفة.