شكرا لقرائتكم كلوب: هدف بورنموث غير صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استنكر الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم احتساب الهدف الذي سجله بورنموث في الدقيقة التاسعة من مباراة الفريقين يوم السبت في افتتاح فعاليات المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وسجل بورنموث هدفا احتسبه الحكم ولم يتراجع عنه بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) رغم وجود دفعة من لاعب بورنموث للاعب ليفربول قبل تسجيل الهدف ليتقدم على ليفربول قبل أن يرد الأخير بثنائية في الشوط الأول أيضا ليحسم اللقاء لصالحه 2 - 1.

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وقال كلوب: من وجهة نظري ، هدف بورنموث كان خاطئا 100 بالمئة، نظام (فار) قال إن اللعبة لم تكن واضحة. لا أعلم كيف يكون هذا ممكنا".

وحقق ليفربول رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي بعدما أصبح الفريق صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية على ملعبه بالدوري الإنجليزي حيث حقق الانتصار الـ22 على التوالي على ملعبه في المسابقة.

وعلق كلوب على هذا الرقم القياسي قائلا : "الرقم القياسي جيد وخاص ولكنه ليس عاديا... المباراة اليوم كانت مثالا جيدا. علينا أن نكافح بشدة. لسنا عباقرة ولكن يمكننا الكفاح بشكل فعلي".