شكرا لقرائتكم الياباني "الصغير" كوبو يمنح مايوركا نقاط إيبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز ريال مايوركا على مضيفه إيبار بهدفين خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى مايوركا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله داني رودريغيز في الدقيقة 42 من ضربة حرة مباشرة. وقبل 12 دقيقة من نهاية المباراة سجل الياباني الدولي الشاب تاكيفوسا كوبو (18 عاماً) هدفه الثالث هذا الموسم ليساهم في فوز مايوركا، وأحرز بيدرو بيغاس هدف تقليص الفارق لإيبار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة عبر ضربة رأس.

وحقق مايوركا أول فوز له خارج ملعبه هذا الموسم لتظل آماله قائمة فيما يتعلق بالبقاء بدوري الدرجة الأولى الإسباني، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن عشر، وتوقف رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.