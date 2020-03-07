وسط «تألق الشناوي».. الأهلي يتعادل مع صن داونز 1 / 1 ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

لحق الأهلي بالزمالك وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أطاح بصن داونز الجنوب إفريقي من الدور ربع النهائي.

وتعادل الأهلي مع مضيفه صن داونز بهدف لمثله، اليوم السبت، ببريتوريا، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، علمًا بأنه فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم بالقاهرة بنتيجة 2-0.

وتقدم الأهلي أولًا عن طريق ليبوهانج مابوي لاعب صان داونز (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل صاحب الأرض عن طريق جاستون سيرينز في الدقيقة 28. حسبما نشر موقع "اكسترا نيوز".

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة النجم الساحلي التونسي، والوداد المغربي، والتي ستقام مساء اليوم بملعب رادس في تونس.

وكان الوداد قد فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بنتيجة 2-0.

يُذكر أن الزمالك كان قد حسم تأهله لنصف النهائي، أمس الجمعة، بعدما أطاح بالترجي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وتأهل النادي الاهلي الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 بمجموع 3-1 ، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعه 9 مساء .

افتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 21 عن طريق ليبوهانج كجوسانا مابوي لاعب صن داونز بالخطأ بعد عرضية رائعة من علي معلول .

وأدرك صن داونز هدف التعادل فى الدقيقة 26 عن طريق جاستون سيرينو من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .

وبدأ الأهلي بالضغط على دفاع صن داونز عن طريق الثلاثي أليو بادجي، وجونيور آجاي ، وجيرالدو لإرباك دفاع الفريق جنوب أفريقي ولعب الكرة الطويلة .

وباغت زواني مرمي محمد الشناوي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خرجت أعلى مرمى الأهلي إلى خارج الملعب فى الدقيقة "2" .

تألق الشناوي فى الدقيقة "4" من ضربة ثابتة لـ صنداونز تنفذ سريعة وانفراد من ريكاردو لكن الشناوي يتصدى لتسديدة ببراعة لينقذ مرماه من تلقي هدف أول. حسبما نشر موقع "صدى البلد".



وفي الدقيقة "14" نفذ علي معلول عرضية متقنة من الناحية اليسرى ولكن لم ينجح جيرالدو في متابعتها لتخرج الى خارج الملعب .

وسدد أليو بادجي كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها حارس صنداونز فى الدقيقة "15".

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وجاءت عرضية رائعة من جيرالدو تمر من امام مرمى صن داونز لكنها لم تجد متابعة هجومية من أجايي لتمر الى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف للاهلى فى الدقيقة "16" .

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة "21" عن طريق ليبوهانج كجوسانا مابوي لاعب صن داونز بالخطأ بعد عرضية رائعة من علي معلول .

وأشهر باكاري جاساما بطاقة صفراء لآحمد فتحي بعد عرقلة لاعب صن داونز علي حدود منطقة الجزاء .

وادرك صن داونز هدف التعادل فى الدقيقة "26" عن طريق جاستون سيرينو من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .

واهدر أليو بادجي فرصة هدف فى الدقيقة "44" والمرمي فارغ تماما من تمريرة ولا اروع من عمرو السولية .

الشوط الثاني :

وبدأ الأهلي متحفظًا دفاعيًا من بداية الشوط الثاني لغلق كافة المساحات التي يمتاز بها فريق صن داونز.

وجاءت فرصة لـ صنداونز بعد كرة طويلة خلف دفاعات الأهلي تصل عند مبواي يسددها قوية تخرج أعلى مرمى الشناوي إلى خارج الملعب فى الدقيقة "51".

ودخل جهاز الطبي لنادي الأهلي أرض الملعب لمعالجة جيرالدو فى الدقيقة "52".

وأجري فايلر أولى تغييراته بدخول حسين الشحات بدلا من جيرالدو فى الدقيقة "55".

وكاد محمد الشناوي يكلف الأهلي هدف لصالح صن دوانز بعد تنفيذ ركنية تصل داخل منطقة الجزاء وخروج خاطئ من الشناوي ثم تسديدة من كيكانا يتصدى لها الشناوي "62".

ورد محمود متولي علي تسديدة كيكان بكرة قوية ليتصدى لها حارس صن داونز فى الدقيقة "63".

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه بطل جنوب أفريقيا السبت الماضي بهدفين نظيفين في إستاد القاهرة ، عن طريق علي معلول "هدفين".