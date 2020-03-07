ثلاث نقاط وفوائد آخرى.. صلاح وليفربول يحطمان الأرقام القياسية أمام بورنموث..إستعاد ذاكرة الانتصارات

نجح نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، في استعادة توازنه مرة آخرى، محققا الفوز على فريق بورنموث بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" للموسم الجاري 2019-2020.

افتتح كالوم ويلسون التسجيل لصالح بورنموث بعد هجمة مرتدة متقنة، انتهت بعرضية أرضية من زميله جيفرسون ليرما، ليضعها ويلسون في الشباك الخالية بسهولة، في الدقيقة التاسعة من أحداث اللقاء، فيما تعادل محمد صلاح للريدز في الدقيقة 25 بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء من زميله ساديو ماني مسددا على يسار حارس بونمورث، قبل أن يتقدم الريدز بهدف ثان عن طريق ماني في الدقيقة 33.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 82 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وبات على بعد ثلاثة انتصارات فقط من التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990، فيما ظل بورنموث قابعا في المركز الثامن عشر على سلم الترتيب برصيد 27 نقطة.

وحول فريق ليفربول تأخره أمام ضيفه بورنموث، لانتصار هام بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وافتتح المهاجم الإنجليزي كالوم ويلسون، النتيجة لصالح الضيوف مبكراً بالهدف الأول، بعد هجمة مرتدة متقنة، انتهت بعرضية أرضية من لاعب الوسط جيفرسون ليرما، ليضعها ويلسون في شباك الحارس أدريان بسهولة، في الدقيقة التاسعة من أحداث اللقاء.

ونجح الجناح الدولي المصري محمد صلاح، في خطف هدف التعادل لصالح الريدز سريعاً، في الدقيقة 25 من زمن اللقاء، بعدما استغل ماني خطأ من مدافع الضيوف وانطلق بالكرة تجاه المرمى ليمررها لصلاح الذي استلمها وسددها في أسفل الزاوية اليسرى للحارس، مسجلًا هدف التعادل للريدز.

وعاد السنغالي ساديو ماني، ليساهم في تقدم الريدز بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة 33 من أحداث المباراة، بعد تمريرة متقنة من زميله الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي قطع تمريرة لاعب بورنموث، ليمرر الكرة نحو ماني ويضع النجم السنغالي في انفراد بحارس المرمى، ليسجلها ماني بكل سهولة على يسار الحارس، ويمنح فريقه النقاط الثلاث.

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وبتلك النتيجة، رفع فريق ليفربول رصيده للنقطة 82 نقطة ليواصل التحليق في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ويوسع الفارق إلى 25 نقطة، مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 27 في المركز الثامن عشر، بالتساوي مع فريقي واتفورد، وست هام يونايتد، ليواصل نتائجه السلبية هذا الموسم، ويقترب من الهبوط إلى الشامبيونشيب، بعد عروضه المخيبة للآمال منذ بداية الموسم الجاري.

وشهد اللقاء هجمات متبادلة بين الفريقين، حيث تصدى الحارس أدريان لرأسية خطيرة من المدافع ناثان أكي في الدقيقة 14، قبل أن يهدر روبرتو فيرمينو انفراداً في الدقيقة 22 من زمن اللقاء.

وكانت أخطر فرص المباراة لبورنموث، عن طريق اللاعب ريان فريزر، الذي انفرد بالحارس أدريان، وسددها من فوق حارس الريدز، لكن الإنجليزي جيمس ميلنر تألق وأبعد الكرة من على خط المرمى في اللحظة الأخيرة ببراعة، لينقذ فريقه من التعادل.

بينما حرم القائم الأيسر للحارس الشاب أرون رامسدالي، الجناح السنغالي ساديو ماني من هدف رائع، في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، بعد تسديدة صاروخية رائعة، عقب تمريرة من زميله جورجينيو فينالدوم، لكن الحظ عاند لاعب ليفربول في تلك اللقطة.



وبات النجم الدولي المصري محمد صلاح، صاحب الـ27 عاماً، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل في جميع المباريات المباشرة التي خاضها أمام المنافس ذاته، إذ وقف محمد صلاح أمام بورنموث في 6 مباريات، استطاع أن يصل 8 مرات إلى شباكهم خلال تلك المواجهات، وذلك في المباراة رقم 100 لصلاح بقميص الريدز.

وبهدفه في شباك بورنموث، تمكن الفرعون المصري من تخطي إنجاز بيرنلى كريس وود، الذى سجل 6 أهداف فى شباك نفس الخصم، خلال 5 مباريات توالياً، وفي المقابل وضع صلاح الهدف رقم 8 في ستة لقاءات متتالية أمام الخصم ذاته.