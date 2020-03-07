عبدالحفيظ: تفكيرنا سيكون في الدوري.. وجاساما قدم مباراة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن فرحة الفريق بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستنتهي بمجرد الوصول لمصر، وقال إن أداء الحكم باكاري جاساما كان جيدًا لدرجة أنه يرغب في التعرف على هويته.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة الأهلي الفضائية عقب التأهل على حساب صنداونز: "الفرحة ستنتهي بمجرد الوصول إلى مصر، الآن لدينا منافسات محلية يجب ان نعمل على انجازها، وبعد ذلك سنفكر في نصف النهائي."

وتابع: "تأهل ثواني المجموعة تعبير عن قوة البطولة والأندية المتنافسة، ونتمنى هذا الموسم أن نحقق اللقب بعد السنوات التي شهدت الإخفاق رغم الوصول للنهائي مرتين."

وانتقد لعب المباراة، عصرًا قائلًا: "لا أعلم كيف لدولة مثل جنوب إفريقيا وبهذه القدرات والبنية التحتية أن تكون غير قادرة على إقامة المباريات ليلًا، ولا يوجد مباريات كبيرة في العالم تقام في هذا التوقيت المبكر."

أما عن حكم المباراة باكاري جاساما، الذي نال انتقادات من مسئولي وجماهير الأهلي في الفترة الماضية: "هذا المستوى المميز من الحكم مفاجئ بالنسبة لي، أتمنى أن أطلع على جواز السفر الخاص به لأتعرف على هويته."

وفيما يتعلق بالمنافس المنتظر في نصف النهائي: "سوف نشاهد في المساء مباراة النجم الساحلي والوداد، وبعدها سيتحدد المنافس، لكن ليس لدينا فريق نفضله على الأخر."

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