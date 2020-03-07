معلول بعد مباراة صنداونز: أخذنا بالثأر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال علي معلول الظهير الأيسر بالنادي الأهلي، إنهم أخذوا بالثأر من صنداونز بعد خسارة العام الماضي والإقصاء من دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في المرور إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على صنداونز في القاهرة بهدفين دون رد والتعادل بهدف لكل فريق في جنوب أفريقيا.

وكان صنداونز قد أقصى الأهلي في النسخة الماضية من دوري الأبطال من الدور ربع النهائي بعد الفوز في جنوب أفريقيا بخماسية دون رد والخسارة من فريق القلعة الحمراء في القاهرة بهدف دون رد.

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وأضاف معلول من خلال تصريحات لقناة الأهلي عقب المباراة : "وعدنا الجماهير أن نأخذ بالثأر بعد الإقصاء في النسخة الماضية وهو ما حدث، والآن الأهلي في نصف النهائي، لدينا خطوتين من أجل المرور إلى النهائي وحصد اللقب."

وينتظر النادي الأهلي الفائز من مباراة النجم الساحلي والوداد في إياب ربه نهائي البطولة، علمًا بأن الوداد قد حسم مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وعن الفريق الذي يرغب معلول في مواجهته قال: "لا يهم من سنواجه، أي فريق سيواجه الأهلي سنبذل قصارى الجهد من أجل المرور إلى النهائي."

وعن تسجيله للهدف قال: "زوجتي توقعت أن أسجل هدف قبل هذه المباراة."