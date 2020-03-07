تقرير.. الزمالك يطارد الأهلي في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حسم فريق الزمالك بطاقة العبور إلى دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد إقصاء حامل اللقب الترجي في آخر موسمين بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الزمالك بصعوده إلى المربع الذهبي تحدد منافسه المقبل في البطولة القارية من خلال مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي والذي صعد على حساب مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف بمجموع المباراتين.

وأصبح الزمالك قريبًا من تحقيق اللقب الأفريقي بعد محاولة في 2016 قبل الخسارة من صنداونز الجنوب أفريقي حيث يُعد آخر تتويج للفريق الأبيض باللقب يعود في 2002 على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

- ملاحقة الأهلي

يمتلك الأهلي سجلاً مميزًا في القارة السمراء من حيث عدد البطولات التي توّج بها في دوري أبطال أفريقيا بواقع 8 مناسبات حيث يعود آخر تتويج على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في 2013 بالفوز (3-1) بمجموع المباراتين.

الزمالك الآن يمتلك خمس بطولات وفي حال تحقيقه اللقب القاري خلال هذا الموسم يكون منفردًا في المركز الثاني وقريبًا من الأهلي بفارق بطولتين.

- هدية مغربية

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الزمالك تلقى هدية مغربية وتحديدًا من منافسه المقبل فريق الرجاء البيضاوي المغربي عقب إقصاء مازيمبي الكونغولي صاحب الخمس بطولات دوري أبطال أفريقيا.

مازيمبي بخروجه القاري يكون توقف عند خمس بطولات قارية ليترك الزمالك في منافسة للحصول على القاري السادس في تاريخه.

بطل الكونغو حقق خمس بطولات قارية بواقع أعوام :(1967 - 1968 - 2009 - 2010 - 2015).

- توقف صعود الترجي:

فريق آخر سيطر على الأميرة السمراء في آخر موسمين وتحديدًا شيخ الأندية التونسية فريق الترجي التونسي والذي حقق لقب البطولة آخر نسختين على حساب كل من الأهلي في (2018) والوداد البيضاوي في (2019).

الترجي حاول خلال هذه النسخة استكمال المشوار القاري إلا أن الحلم نحو التتويج باللقب للنسخة الثالثة على التوالي والخامس في تاريخ "باب سويقة" توقف عند الزمالك.

وأصبح الترجي متوقفًا عند أربع بطولات ليترك الزمالك في منافسة للحصول على اللقب السادس بعد إقصاء مازيمبي أيضًا.