محمد الشناوي: وعدنا وأخذنا بالثأر من صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، أن الفريق الأحمر أوفى بوعده لجماهير النادي بإقصاء صنداونز الجنوب إفريقي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث انتزع بطاقة التأهل فائزا بنتيجة إجمالية (3-1).

وثأر الأهلي من هزيمته أمام صنداونز الموسم الماضي ليصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل مع مضيفه الجنوب إفريقي (1-1) على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا في إياب ربع النهائي.

وقال الشناوي، في تصريحات عبر قناة "الأهلي" بعد المباراة: "وُضع اللاعبين تحت ضغط شديد خلال الفترة الماضية، لكننا وعدنا الجماهير بإقصاء صنداونز وأوفينا بالوعد بإقصاء صنداونز والتأهل من جنوب إفريقيا".

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وأضاف: "ظهرنا بأداء جيد في المباراة وأوجه التهنئة لجماهير الأهلي بعد بلوغ نصف النهائي، وسنفكر في المباريات المقبلة".

من جانبه، صرح الظهير الأيمن محمد هاني: "تمنيت في تصريحات سابقة مواجهة صنداونز مرة أخرى بعد الخسارة غير المفهومة في الموسم الماضي".

وأكمل: "لم نفهم ما حدث في لقاء الموسم الماضي، لكننا نجحنا اليوم في الفوز عليهم وأوفينا بوعدنا لجماهير الأهلي، لكننا نستهدف التتويج بدوري أبطال إفريقيا".

يذكر أن الأهلي ودّع النسخة الماضية من دوري الأبطال بعد الخسارة من صنداونز في دور الـ16 ذهابا بنتيجة (5-0)، ولم يتمكن الأحمر من التعويض إيابا في مصر حيث اكتفى بالفوز (1-0).