العودة في مصر.. متى يخوض الأهلي والزمالك نصف نهائي الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

3 مباريات تفصلهما عن اللقب الأغلى في القارة السمراء بعدما تمكن الأهلي والزمالك ممثلا في مصر في دوري أبطال إفريقيا من التأهل إلى نصف نهائي المسابقة الذي سيضم أربعة أندية عربية بالمربع الذهبي.

وبلغ الأهلي نصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة (3-1) في مجموع اللقائين، بينما تأهل الزمالك إلى المربع الذهبي بإقصاء الترجي التونسي حامل لقب آخر نسختين.

وضرب الزمالك موعدا في نصف النهائي مع فريق الرجاء المغربي الذي أقصى مازيمبي الكونجولي، بينما ينتظر الأهلي الفريق الفائز من النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي مساء اليوم السبت.

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وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل موعدا لإقامة مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري الأبطال، بينما تُلعب مباريات العودة يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي والزمالك مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري الأبطال خارج الديار على أن تُلعب مباراة الحسم في مصر لتحديد طرفيّ المباراة النهائية.

يذكر أن المباراة النهائية للمسابقة القارية الأغلى في إفريقيا ستلعب في الكاميرون أو المغرب أو تونس يوم 29 مايو.