بعد مباراته الـ100.. ماذا قال صلاح عقب هدفه في بورنموث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، أن ما يسعاه مع فريقه هو تحقيق الانتصارات، مشددًا أن رد فعل زملائه جيد عقب الهدف الذي أحرزه بورنموث.

وأضاف صلاح في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" اليوم السبت :"رد فعلنا كان جيدًا أمام بورنموث عقب الهدف الذي سجله المنافس".

وتابع :"إن شاء الله نحقق لقب الدوري بعد ثلاث مباريات، كان الأهم استعادة الانتصارات عقب الخسارة في الجولة الماضية خاصة أننا أمامنا مباراة مهمة من خلال مواجهة أتلتيكو مدريد".

وعن هدف بورنموث الأول ومدى صحته، قال :"لم أر هدفهم، لكن الأهم رد فعلنا من خلال التسجيل".

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وكان صلاح شارك في مباراته الـ100 أمام بورنموث حيث استطاع التسجيل في لقاء الذي جاء ضمن الجولة 29 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

صلاح في موسمه الثالث مع ليفربول وصل إلى هدفه الـ70 بجانب المساهمة في 27 هدف.

ليفربول فاز على بورنموث (2-1) ليصبح على بعد تسع نقاط من تحقيق لقب بريميرليج بعد غياب 30 عامًا.

وأصبح ليفربول متربعًا على صدارة الدوري بـ82 نقطة متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة إلا أن بطل الدوري الإنجليزي في آخر موسمين لديه مباراتين أمام مانشستر يونايتد وآرسنال.

جدير بالذكر أن ليفربول أمامه مواجهة يوم الأربعاء المقبل من خلال مواجهة أتلتيكو مدريد ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث كان لقاء الذهاب والذي أقيم بأسبانيا انتهى بفوز فريق العاصمة (1-0).