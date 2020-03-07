محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
احتفل يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بهدف فريقه الثاني أمام بورنموث بتوجهه لحكم الراية والانفعال أمامه.
وتأخر ليفربول أمام بورنموث في بداية اللقاء بهدف لكالوم ويلسون في الدقيقة 8، قبل أن يتعادل محمد صلاح للريدز في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 تقدم ساديو ماني بالهدف الثاني.
واعترض يورجن كلوب بشدة عقب الهدف الأول لبورنموث، بسبب مطالبته باحتساب خطأ على مهاجم المنافس، قبل أن تستكمل الهجمة ويحرز ويلسون هدف بورنموث الأول.
وعقب هدف ليفربول الثاني، توجه يورجن كلوب بتفعال تجاه حكم الراية ليحتفل أمامه بهدف لاعبه ساديو ماني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتراضه على هدف بورنموث.. كلوب يحتفل بتقدم فريقه أمام حكم الراية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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