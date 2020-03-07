أبها يفوز على التعاون في الدوري السعودي

حقق فريق أبها فوزاً مهمًا على نظيره التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت على استاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة

ال ٢١ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز ثنائية أبها كلا من صالح آل عباس و امين عطوشي فى الدقيقتين ٤،٧٩،

بينما أحرز هدف التعاون الوحيد ربيع سفيان في الدقيقة ٨٦

بهذة النتيجة يحتل أبها المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٧ نقطة، في حين ياتي نادي التعاون في المركز الثامن برصيد ٢٩ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات الجولة.