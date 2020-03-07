قنديل: فخور بما قدمه الأهلي أمام صن داونز

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنه فخور بما قدمه الفريق الأحمر وتأهله على حساب صن داونز في دوري أبطال أفريقيا. وتأهله على حساب صن داونز في دوري أبطال أفريقيا. قال قنديل إنه سعيد بالتأهل على حساب صن داونز مؤكدًا أن الأهلي منظومة متكاملة وعامل الإخلاص هو سر تفوق الفريق الأحمر.

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