بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زاناكو

اختتم فريق الكرة بنادي بيراميدز، تدريباته اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة ضيفه زاناكو الزامبي في إطار ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويستضيف بيراميدز، نظيره زاناكو الزامبي في لقاء الإياب للدور ربع النهائي من الكونفدرالية بعدما سبق وحقق الفوز في الذهاب بلوساكا بثلاثة أهداف دون مقابل. النهائي من الكونفدرالية بعدما سبق وحقق الفوز في الذهاب بلوساكا بثلاثة أهداف دون مقابل. وخاض الفريق مرانا استمر لمدة ساعة على ملعب الدفاع الجوي، قاده المدير الفني أنتي تشاتشيتش، وسط حالة من التفاؤل بين اللاعبين من أجل تكرار الفوز على بطل زامبيا. الدفاع الجوي، قاده المدير الفني أنتي تشاتشيتش، وسط حالة من التفاؤل بين اللاعبين من أجل تكرار الفوز على بطل زامبيا. وطالب تشاتشيتش لاعبي بيراميدز بنسيان نتيجة لقاء الذهاب والتركيز على مباراة الإياب لضرورة الفوز مجددا والتأهل لنصف النهائي القاري.

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