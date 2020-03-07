سفير مصر في جنوب افريقيا: سعيد بتأهل الأهلي إلى نصف النهائي الافريقي

أعرب شريف عيسى سفير مصر في جنوب أفريقيا عن سعادته بتأهل الأهلي على حساب صن داونز في دوري أبطال أفريقيا. حساب صن داونز في دوري أبطال أفريقيا. وأكد عيسى أن محمود الخطيب رئيس الأهلي سجد بعد انتهاء صافرة المباراة رغم آلام العمود الفقري مشيداً بتأهل الفريق الأحمر.

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