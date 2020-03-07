إتحاد الكرة يهنيء الأهلي بالفوز على صن داونز

وجه إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، التهنئة إلى فريق الأهلي، بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، عقب تخطيه صن داونز الجنوب افريقي في ربع النهائي بنتيجة 3/1 بمجموع لقائي الذهاب والإياب. افريقي في ربع النهائي بنتيجة 3/1 بمجموع لقائي الذهاب والإياب. وقام الإتحاد بتوجيه التهنئة إلى الأهلي وجماهيره بالتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة أبطال أفريقيا، متمنيا أن يواصل الأهلي وجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، طريق نجاحاتها لتضيف إنجازات جديدة للكرة المصرية وإسعاد الملايين من الشعب المصري . إلى الدور قبل النهائي لبطولة أبطال أفريقيا، متمنيا أن يواصل الأهلي وجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، طريق نجاحاتها لتضيف إنجازات جديدة للكرة المصرية وإسعاد الملايين من الشعب المصري .

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