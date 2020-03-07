تأهل فريق الرجاء المغربي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الزمالك ، بعد أن تلقى هزيمة بهدف نظيف في مباراة اليوم أمام مازيمبي، ليكون مجموع مبارتي الذهاب والإياب 2-1 لصالح الرجاء.
أحرز هدف اللقاء الوحيد إسحاق تشيبانجو لاعب مازيمب في الدقيقة 50، بعد أن استلم كرة علي حدود منطقة الجزاء وسددها في المرمي لتسكن الكرة الشباك.
فيما أهدر مازيمبي فرصة إحراز الهدف الثاني، بعد أن أضاع جاكسون موليكو ركلة جزاء في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.
والجدير بالذكر أن الرجاء المغربي قد فاز علي نظيره مازيمبي بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، في المباراة التي لعبت في المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. الرجاء يتأهل لنصف نهائي أفريقيا لمواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.