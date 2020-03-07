رسمياً.. الرجاء يتأهل لنصف نهائي أفريقيا لمواجهة الزمالك

تأهل فريق الرجاء المغربي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الزمالك ، بعد أن تلقى هزيمة بهدف نظيف في مباراة اليوم أمام مازيمبي، ليكون مجموع مبارتي الذهاب والإياب 2-1 لصالح الرجاء.

أحرز هدف اللقاء الوحيد إسحاق تشيبانجو لاعب مازيمب في الدقيقة 50، بعد أن استلم كرة علي حدود منطقة الجزاء وسددها في المرمي لتسكن الكرة الشباك.

فيما أهدر مازيمبي فرصة إحراز الهدف الثاني، بعد أن أضاع جاكسون موليكو ركلة جزاء في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

والجدير بالذكر أن الرجاء المغربي قد فاز علي نظيره مازيمبي بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، في المباراة التي لعبت في المغرب.