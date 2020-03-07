الأهلي يتأهل لنصف نهائي إفريقيا بطعم الثأر من صن داونز

تأهل فريق الأهلي لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب افريقي بهدف لكل منهما، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا ،في إياب ربع نهائي البطولة.

كان لقاء الذهاب الذى أقيم السبت الماضي بالقاهرة قد إنتهي بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، ليتاهل بطل مصر بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف .

تقدم الأهلي بنيران صديقه حيث سجل مابوي في مرماه في الدقيقة 21 ،وتعادل لصن داونز جاستون سيرينو في الدقيقة 26.

يذكر ان الأهلي ينتظر في دور قبل النهائي، الفائز من الوداد المغربي والنجم الساحلي الليلة وستقام العودة بمدينة سوسة في التاسعة مساء اليوم بتوقيت اتلقاهرة، وكان الوداد قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

ظهر الأهلي بمستوى جيد على مدار الشوطين، وأهدر بغرابة شديدة عمرو السولية والنيجيري جونيورأجاي فرصة مزدوجة قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة، وفي الشوط الثاني تراجع أداء صن وأهدر لاعبو الاهلي خاصة حسين الشحات عدة فرص سهلة.

الشوط الاول

بادر صن داونز بالهجوم وفاجأ الأهلي بضغط في محاولة لإحراز هدف مبكر يريح الأعصاب، ومن ضربة حرة مباشرة تصل الكرة داخل المنطقة لليبوسا خلف جيرالدو منفردا ،ويخرج الحارس اليقظ محمد الشناوي وينقذ هدفا مؤكدا.

استمرت السيطرة الجنوب افريقية ،ومحاصرة دفاعات الاهلي ويسدد نيكانا بجوار القائم مباشرة.

يتماسك لاعبو الأهلي سريعا ويلعب على معلول في اول إنطلاقة يسارا، عرضية رائعة لأوباجي في حلق المرمى تمر من فوق رأس المهاجم الأهلاوي وتضيع الفرصة، تليها تسديدة من بادجي يمسك الحارس الشناوي

بصعوبة.

تراجع صن داونز للخلف لمواجهة الطوفان الأحمر الذى ثار فجأة كاشفا عن شخصيته ويسدد جيرالدو قوية في تهديد جديد للحارس الدولي أونيانجو.

هدف أحمر

كان طبيعيا مع الضغط الأحمر ان تهنز شباك صن داونز وفي الدقيقة 21 ومن ضربة حرة مباشرة يتقدم على معلول للكرة داخل منطقة الجزاء يحاول مابوي ،ابعاد الكرة تسكن الزاوية اليسرى لحارسه انيانجو الذى حاول ابعادها الا أن سرعة الكرة حالت دون ذلك.

اصاب الهدف صن بحالة من الإرتباك خاصة في خطى الوسط والدفاع ويسدد عمرو السوليه يبعد الحارس بصعوبة.

صن يرد سريعا

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لم تمر خمس دقائق وفي الدقيقة 26 ومن كرة داخل منطقة جزاء الأهلي يلعب زواني الكرة ترتد من الشناوي الى جاستون سيرينو يضع بسهولة داخل المرمى مسجلا هدف التعادل.

بعد الهدف يهدر صن هدفا من ضربة ركنية تصل الكرة على رأس نيكانا يهدى الشناوي الكرة بسهولة بين يديه.

يهدأ رتم المباراة وتنحصر الكرة في منتصف الملعب مع محاولات من صن داونز خاصة من الناحية اليسرى لسيرينو ارتداد اجاي للخلف لمساندة الدفاع في الدقائق الخمس الأخيرة.

فرصة العمر

في الدقيقة 44 يهدر الثنائي عمرو السوليه واجاي هدفا يندرج تحت " طرائف وعجائب" حيث انفرد الأول وكان بإمكانه ان يضع الكرة في المرمى امام حارس مرعوب وبدلا من التسديد يمرر

للنيجيري جونيور أجاي والمرمى ايضا مفتوح وبدلا من التسديد مباشرة يتباطئ ويشتت الدفاع وتضيع فرصة تقرب الأهلي بقوة من التأهل لنصف نهائي البطولة.

الشوط الثاني

بدأ صن الشوط الثاني بضغط لإحراز هدف ويهدر مابوي من كرة داخل منطقة الجزاء دون ضغط او رقابة يلف ويسدد قوية في السماء.

يخرج جيرالدو مصابا ويلعب مكانه حسين الشحات بينما دفع موسيماني بيفاكاماني وجيرمان مكان مابوي وليبوسا لتنشيط الهجوم وتعديل النتيجة.

كاد جيرمان البديل يسجل مع الدقيقة 56 من تسديدة يبعدها ببراعة محمد الشناوي بالقرب من القائم من الداخل وارتفاع قاتل. تليها هجمة ومن داخل المنطقة يسدد كيكانا في يد الحارس الذى كان متقدما وأعاد تصحيح موقعة بسرعة.

تباطئ لاعبو الأهلي في المرتدات ومن احداها يتقدم حسين الشحات وكاد يصنع منها فرصة للتهديف ويراوغ ويلف ويدور وتضيع الفرصة.

ويرد زواني بتسديدة قوية بعيدا عن التهديف بعد عدة تمريرات حول منطقة جزاء الأهلي.

عاب الفريق الجنوب افريقي عدم السرعة في الثلث الأخير من ملعب الأهلي مما سهل من مهمة دفاعات بطل مصر.

يخرج محمود متولى ويحل مكانه محمد هاني كظهير ايمن وفتحي يتقدم كوسط مدافع تلاه فايلر بتغيير آخر بنزول أيمن أشرف بدلا من السنغالي اليو بادجي- غير الموفق-. على ان يلعب تشرف كظهير أيسر وتقدم معلول هجوميا لزيادة الكثافة يسارا

دب اليأس في صفوف لاعبي صن داونز مع مرور الوقت وجاءت معظم المحاولات التي جاءت على إستحياء عشوائية من جانب البديلين فاكاماني وميزا

تسابق لاعبو الاهلي في اهدار الفرص السهلة في الدقائق الأخيرة خاصة حسين الشحات غير الموفق ومحمد هاني الذى سدد كرة وصلت إلى جونيور أجاي وضعها في القائم في الدقيقة 86.

هدأ رتم المباراة بقوة مع الدقائق الأخيرة وأحتسب الحكم الجامبي بكاري جاساما ثلاث دقائق وقتا بدلا من الضائع جاءت هادئة وخالية من أي فرص حقيقية للفريقين بعد أن إطمأن الأهلي للتأهل وصن لتوديع البطولة مبكرا.