تشكيل الفيصلي لمواجهة النصر في الدوري السعودي

أعلن بيريكليس شاموسكا المدير الفنى للفيصلي السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة النصر، وذلك في إطار منافسات الجولة لـ٢١ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. للمحترفين. ويدخل فريق الفيصلي المباراة بالتشكيل الآتى : حراسة المرمى : مصطفى ملائكة. خط الدفاع : الغامدي، رافائيل سيلفا، إيجور روسي، Advertisements قاسم. قاسم. خط الوسط : رولي، خاليم هايلاند، يوسف الجبلي، كعبي. خط الهجوم : ويليام دي أوليفير. الاحتياط : أحمد كسار، أحمد أشرف، حسين ال قريش، عقيل بلغيث، عبدالله حسن، أحمد العنزي، رمزي صولان، علي معدي، حسين القحطاني.

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