المنيا 2003 يبدأ مشواره في "القطاعات" بالفوز على بترول أسيوط

بدأ فريق المنيا مواليد 2003 مشواره بدوري القطاعات، بالفوز اليوم السبت، على فريق بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب نادي المنيا الرئيسي، ونجح لاعبو المنيا في خطف أول 3 نقاط بالبطولة، حيث سجل الهدفين كل من اللاعبين شريف ياسر، ومصطفى عاطف.

جدير بالذكر أن مجموعة المنيا مواليد 2003 في دوري القطاعات ، تضم 4 فرق هي ، ( المنيا - بترول اسيوط – مركز شباب الخارجة – مركز شباب الغنايم )، ويقود فريق المنيا 2003 ، محمد جاويش ، مديرا فنيا ، د. محمد

رؤوف ، مدرب عام، أحمد يحي ، مدربا، د. هشام عبد الحليم، و محمد يسري ، وعمرو أبو الغيط، مدربي حراس مرمى، محمد عباس ، اخصائي علاج طبيعي ، د. عصام طلعت ، ود. احمد عمر ، مدربي احمال ، وحازم جمال ، مدير إداري، د. يحي كامل مدير القطاع، تحت إشراف هاني صدقي ، عضو مجلس الإدارة.