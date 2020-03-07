بدأ فريق المنيا مواليد 2003 مشواره بدوري القطاعات، بالفوز اليوم السبت، على فريق بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب نادي المنيا الرئيسي، ونجح لاعبو المنيا في خطف أول 3 نقاط بالبطولة، حيث سجل الهدفين كل من اللاعبين شريف ياسر، ومصطفى عاطف.
جدير بالذكر أن مجموعة المنيا مواليد 2003 في دوري القطاعات ، تضم 4 فرق هي ، ( المنيا - بترول اسيوط – مركز شباب الخارجة – مركز شباب الغنايم )، ويقود فريق المنيا 2003 ، محمد جاويش ، مديرا فنيا ، د. محمدرؤوف ، مدرب عام، أحمد يحي ، مدربا، د. هشام عبد الحليم، و محمد يسري ، وعمرو أبو الغيط، مدربي حراس مرمى، محمد عباس ، اخصائي علاج طبيعي ، د. عصام طلعت ، ود. احمد عمر ، مدربي احمال ، وحازم جمال ، مدير إداري، د. يحي كامل مدير القطاع، تحت إشراف هاني صدقي ، عضو مجلس الإدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر المنيا 2003 يبدأ مشواره في "القطاعات" بالفوز على بترول أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.