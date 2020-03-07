أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض لقاء وست هام يونايتد على ملعب الإمارات، والمقرر لها أن تقام في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج" . وجاء تشكيل أرسنال كالتالي.. في حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: سوكراتيس - بابلو مارى - لويز - ساكا Advertisements خط الوسط: تشاكا - سيبايوس - أوزيل خط الهجوم: بيبى - نكيتاه – أوباميانج وويدخل آرسنال المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوبامينج يقود تشكيل آرسنال أمام وست هام يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.