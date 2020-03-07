نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

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يستقبل برشلونة فريق ريال سوسيداد، في أهم مباريات اليوم السبت 7-3-2020 في إطار منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “خوان مارتينيز مونويرا”.
المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3، بتعليق “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “الكامب نو” بمدينة برشلونة.
وسيسعى “كيكي سيتين” المدير الفني لفريق برشلونة، إلى تعويض الهزيمة المريرة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية امام “ريال مدريد” في مباراة الكلاسيكو التي اقيمت على ملعب”سانتياجو برنابيو“.
ويحتل البلوجرانا المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 26 مباراة، حيث حقق الفوز في 17 مناسبة وتعادل في 4 وخسر 5 لقاءات، وسجل 62 هدفًا كأقوي خط هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 31 مرة.
على الجانب الآخر سيسعى فريق ريال سوسيداد إلى استغلال الحالة السيئه التي يمر بها فريق “برشلونة” من بعد مباراة الكلاسيكو، من أجل تحقيق المفاجئة وخطف الثلاثة نقاط من “ملعب الكامب نو”.
ويقبع أبناء “ايمانول الغواسيل”، في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة من 25 مباراة، فقد حقق الفوز في 13 مناسبة وتعادل في 4 وخسر 8 مبارايات.
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