أهداف مباراة ليفربول وبورنموث فى الدوري الإنجليزي

خرج ليفربول من دوامة الهزائم التي رافقته في مباراتيه الاخيرتين ليحقق فوزاً هزيلاً على ضيفه بورنموث 2-1، اليوم السبت 7-3-2020 على ملعب “آنفيلد” في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

ومني ليفربول بأول هزيمة في الدوري المحلي هذا الموسم بسقوطه امام واتفورد بثلاثية قاسية في الجولة الماضية، قبل ان يخرج من الدور الخامس لكأس انجلترا بخسارته امام تشلسي صفر-2.

ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة بفارق 25 نقطة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني علماً بأن مانشستر سيتي خاض 27 مباراة حتى الآن مقابل 29 مباراة لليفربول الذي يحتاج الآن إلى الفوز في ثلاث مباريات فقط من المباريات التسعة المتبقية له في المسابقة هذا الموسم ليتوج بطلاً للمسابقة بغض النظر عن نتائج منافسه.

وفي المقابل، تجمد رصيد بورنموث عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر بعدما مني اليوم بالهزيمة الثالثة له مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة ليقترب الفريق خطوة جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

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ولم يكن فوز ليفربول مقنعاً لان هدفيه جاءا من هديتين من دفاع بورنموث الذي افتتح التسجيل مبكراً.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول 2 / 1 حيث كان بورنموث هو البادئ بالتسجيل عن طريق كاليوم ويلسون في الدقيقة التاسعة، ورد ليفربول بهدفين متتاليين سجلهما المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 25 و33.

إليكم أهداف المباراة..