أهداف مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

استضاف ماميولدي صن داونز الجنوب افريقي فريق الأهلي المصري، في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب “ملعب لوفتوس فيرسفيلد“.

المباراة أذيعت على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق “علي محمد علي”، وانطلقت في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، على “ملعب لوفتوس فيرسفيلد” بمدينة بريتوريا، بإدارة من الجامبي “بكاري جاساما”.

وحصل النادي الأهلي على بطاقة الصعود إلى المربع الذهبي، بعد التعادل في جنوب أفريقيا بهدف لمثله، في مباراة قدّن فيها المارد الأحمر أداءً رائعًا.

وصعد الفريق القاهري بفضل تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2، وبات ينتظر المتأهل من مواجهة الوداد والنجم الساحلي.

Advertisements

قدّم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز في أهم مباريات اليوم السبت 7-3-2020 ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

اضغط هنا لمتابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة

وتقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في المباراة، بعد مرور أول ثلث ساعة بعد خطأ قاتل من مابوي، الذي حوّل عرضية “علي معلول” بهفوة في شباك ناديه.

ثم عدّل سيرينو النتيجة للفريق المحلي، خمس دقائق فقط بعد هدف تقدم الفريق القاهري، مستغلاً هفوة من عمق دفاع الأهلي، وسوء تفاهم بين “ياسر إبراهيم ورامي ربيعة”.