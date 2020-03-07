بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة برشلونة فريق ريال سوسيداد في أهم مباريات اليوم السبت 7-3-2020 في إطار منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “خوان مارتينيز مونويرا”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3، بتعليق “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “الكامب نو” بمدينة برشلونة.

يستقبل برشلونة فريق “ريال سوسيداد” على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، ويدخل الفريق الكتالوني المباراة بهدف تحقيق الفوز لمواصلة مطاردته “ريال مدريد” المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وسيسعى “كيكي سيتين” المدير الفني لفريق برشلونة، إلى تعويض الهزيمة المريرة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية امام “ريال مدريد” في مباراة الكلاسيكو التي اقيمت على ملعب”سانتياجو برنابيو“.

ويحتل البلوجرانا المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 26 مباراة، حيث حقق الفوز في 17 مناسبة وتعادل في 4 وخسر 5 لقاءات، وسجل 62 هدفًا كأقوي خط هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 31 مرة.

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على الجانب الآخر سيسعى فريق ريال سوسيداد إلى استغلال الحالة السيئه التي يمر بها فريق “برشلونة” من بعد مباراة الكلاسيكو، من أجل تحقيق المفاجئة وخطف الثلاثة نقاط من “ملعب الكامب نو”.

ويقبع أبناء “ايمانول الغواسيل”، في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة من 25 مباراة، فقد حقق الفوز في 13 مناسبة وتعادل في 4 وخسر 8 مبارايات.

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برشلونة – ريال سوسيداد

???? ملعب الكامب نو (برشلونة – إسبانيا)

???? الدوري الإسباني (الجولة الـ27)

⌚لم تبدأ بعد