بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال والاتفاق في أهم مباريات اليوم السبت 7-3-2020 لحساب الجولة الـ21 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

المباراة التي ستذاع على قناة الرياضية السعودية 1، بتعليق “فارس عوض”، ستنطلق في تمام الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش، 19:40 بتوقيت مصر، 20:40 بتوقيت السعودية، على “ملعب جامعة الملك سعود” بمدينة الرياض.

يستضيف فريق الهلال نظيره “الاتفاق” على “ملعب جامعة الملك سعود” بمدينة الرياض، اليوم ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري السعودي.

ويدخل الموج الأزرق المباراة، بمعنويات عالية بعد ما خطف فوزًا ثمينًا من فريق “التعاون“، في الجولة الماضية، وسيسعى في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز، والحصول على نقاط المباراة كاملة، لتعزيز صدارته جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الفريق المركز الأول برصيد 47 نقطة من 20 مباراة، فقد حقق الإنتصار في 14 مناسبة وتعادل في 5 وخسر مرة وحيدة.

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على الجانب الآخر يدخل فريق الاتفاق المباراة وحاله كحال فريق الهلال، حيث حقق الفوز في اخر مبارتين في الدوري على فريقي “الفيصلي وأبها”، ووصل إلى النقطة الـ26.

ويقبع فريق الاتفاق في المركز العاشر، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 2 وخسر في 10 مناسبات، وأستقبلت شباكه 28 هدف، وسجل 33.

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الهلال – الاتفاق

???? ملعب جامعة الملك سعود (الرياض – السعودية)

????الدوري السعودي (الجولة الـ21)

⌚لم تبدأ بعد