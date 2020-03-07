رونالدينيو يستفز السلطات البارغويانية بعد اعتقاله

ألقت السلطات الباراغويانية القبض “مرتين” على أسطورة كرة القدم البرازيلية “رونالدينيو” بسبب اتهامات، بتزويره لأوراق هوية رسمية، من أجل الدخول إلى البلاد.

واعتقلت الشرطة البارغويانية اللاعب المُلقب بـ”الساحر” يوم أمس، رفقة شقيقه، بتهمة دخول الباراغواي بمستندات مزورة، بعد اكتشاف حيازته لجواز سفر “مزيف”.

وأطلقت النيابة في باراجواي سراح رونالدينيو جاوتشو، وشقيقه روبرتو، يوم أمس، وعادا إلى الفندق بعد ثماني ساعات أمام النيابة، التي لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوجه اتهامات لهما أم لا.

Advertisements

وعاد المسؤولون لتوجيه استدعاءً جديدًا لنجم برشلونة السابق، والذي حضر إلى مقر النيابة العامة في بارغواي، مبتسمًا كطبيعته دائمًا، وهو ما وصفته الصحافة هناك بـ”الاستفزاز”.



أصدرت النيابة العامة في الباراغواي تغريدة على موقعها على تويتر تؤكد فيه الجمعة بأنّ “المدعي العام أصدر مذكرة اعتقال واتهم اللاعب رونالدينيو باستعمال بطاقة هوية مزورة وطالب بوضعه في السجن الاحتياطي”.

وهو ما سبب الكثير من الاحتقان لدى محامي اللاعب “أدولفو مارين”، والذي وصف ما يحدث بالأمر المبالغ به، خاصة في ظل إطلاق سراح اللاعب قبل ساعات.