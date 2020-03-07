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بث مباشر | مشاهدة الأهلي و صنداونز في إياب ربع نهائي الأبطال “صور لحظة بلحظة”

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ويدخل الماسانداونا المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، من أجل تعويض الخسارة التي تلقاها الفريق في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شئ، في اللقاء الذي اقيم على “ستاد القاهرة الدولي“.

وسيسعى ابناء المدرب “بيتسو موسيماني” إلى تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، لمعادلة نتيجة مباراة الذهاب، أو تسجيل 3 أهداف او اكثر مع الحفاظ على نظافة شباكه، للتأهل مباشرة إلى الدور القادم.

في المقابل يدخل الأهلي الفريق الضيف المباراة بمعنويات عالية، بعد ما حقق الفوز بنتيجة رائعة في مباراة الذهاب، وسيسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة اليوم، وتجنب تكرار سيناريو ونتيجة العام الماضي.

ويأمل “رينيه فايلر” المدير الفني للمارد الأحمر، في تسجيل هدف وحيد على الأقل، عن طريق الهجمات المرتدة لضرب دفاعات الفريق الأصفر الذي سيكون مطالبًا بالهجوم، من أجل تعويض نتيجة الإياب.

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صنداونز 1-1 الأهلي

???? ملعب لوفتوس فيرسفيلد (بريتوريا – جنوب أفريقيا)

???? دوري أبطال أفريقيا – إياب ربع النهائي

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بث مباشر “مصور” لحظة بلحظة

  • أهلاً بكم في هذا البث المباشر لصور مباراة الأهلي وصنداونز.
  • سيكون معكم في هذه التغطية محمود ماهر
  • كل ما عليك فعله هو تحديث هذه الصفحة كل 10 دقائق لمشاهدة أحدث صور اللقاء.
جمهور الأهلي في مباراة صنداونز لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 (صور: AhlyTwitter)
جمهور الأهلي في مباراة صنداونز لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 (صور: AhlyTwitter)
ملعب مباراة صنداونز والأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 (صور: beIN Sports)
ملعب مباراة صنداونز والأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 (صور: beIN Sports)
رامي ربيعة في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين صنداونز والأهلي 2020 (صور: ahlyTwitter)
كماشة دفاعية من رامي ربيعة وياسر إبراهيم أمام هجوم صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 (صور: AFP)
فرحة جمهور الأهلي بهدف التقدم على صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (صور: TV)
حارس الأهلي محمد الشناوي يتألق أمام صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 (صور: TV)
حارس الأهلي محمد الشناوي يتألق أمام صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 (صور: TV)
حسرة مدرب صنداونز موسيماني بعد تألق حارس الأهلي محمد الشناوي (صور: TV)
خيبة أمل مدافع صنداونز ناشيمنتو بعد ضياع فرصة هدف أمام الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 (صور: TV)
هدف سيرينو لاعب صنداونز أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2020 (صور: TV)
هدف سيرينو لاعب صنداونز أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2020 (صور: TV)
هدف سيرينو لاعب صنداونز أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2020 (صور: TV)
هدف سيرينو لاعب صنداونز أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2020 (صور: TV)
تدخل قوي من ياسر إبراهيم في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 بين صنداونز والأهلي (صور: AFP)
كماشة دفاعية من أحمد فتحي ورامي ربيعة أمام هجوم صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 (صور: AFP)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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