رياضة | موعد مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق الرجاء البيضاوي المغربي للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على الرغم من هزيمته أمام مضيفه مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباتشي الكونغولية.

وتأهل الرجاء بفضل فوزه ذهاباً بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي، بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وضرب الرجاء موعداً مع الزمالك في نصف النهائي، والذي أطاح بالترجي التونسي حامل اللقب من نفس الدور بالأمس، رغم خسارته بهدف نظيف على الملعب الأوليمبي برادس، لسابق فوزه 3-1 على أرضية ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي.

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موعد مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويتقام مواجهة الذهاب بين الفريقين، في أحد يومي الجمعة والسبت الموافق 1 و2 مايو المقبل، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وستجرى مباراة العودة أحد يومي الجمعة والسبت الموافق 8 و 9 مايو المقبل بملعب القاهرة الدولي.