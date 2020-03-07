رياضة | دوري أبطال أفريقيا .. الرجاء يضرب موعدا ناريا مع الزمالك في نصف النهائي رغم الهزيمة من مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال أفريقيا .. الرجاء يضرب موعدا ناريا مع الزمالك في نصف النهائي رغم الهزيمة من مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بلغ فريق الرجاء البيضاوي المغربي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم هزيمته بهدف دون رد أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي أقيم بملعب الأخير بمدينة لوبومباتشي.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 عبر اللاعب إسحق تشيبانجو، من تمريرة زميله تريزو مبوتو.

وتأهل الرجاء بمجموع المبارتين 2-1، بعدد أن حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي شهده المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

شهد شوط المباراة الأول ضغطاً كبيراً من أصحاب الأرض من أجل تعويض خسارة الذهاب، وأضاع لاعبو مازيمبي تريزو مبوتو وجاكسون موليكا فرصاً خطيرة، تصدى لها الحارس المتألق أنس زنيتي وأفراد خط الدفاع بقيادة بدر بانون وسند الورفلي، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

Advertisements

في الشوط الثاني مازيمبي ضغطه، والذي نتج عن هدف في الدقيقة 50 عبر تشيبانجو، والذب إستغل سوء رقابة أفراد دفاع الرجاء.

في الدقيقة 70، أنقذ الحارس أنس زنيتي فريقه من الخروج المحقق بتصديه لركله جزاء، إحتسبها حكم المباراة، وأضاعها جاكسون موليكا.

إزداد ضغط مازيمبي في آخر الدقائق، لكن إستبسال لاعبي الرجاء حال دون تسجيل هدف آخر، ليتأهل الرجاء لنصف النهائي، ويضرب موعداً مع الزمالك، والذي أطاح بحامل اللقب الترجي التونسي.

أرقام من المباراة

جاء الإستحواذ لمصلحة مازيمبي بنسبة 68% مقابل 32% للرجاء، وسدد لاعبو مازيمبي 19 تسديدة، 9 منها على المرمى، مقابل 3 تسديدات للرجاء 2 منها على المرمى.