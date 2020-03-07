رياضة | بالأرقام.. كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على فريق بورنموث بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ستاد "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول وسجل الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 25، وأضاف زميله السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني بالدقيقة 33، بينما جاء هدف بورنموث عن طريق كالوم ويلسون، ليفوز الريدز بنتيجة 2 / 1 ويقترب خطوة جديدة نحو حسم لقب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليفربول إلي 82 نقطة ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 25 نقطة كاملة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي؟

محمد صلاح خاض مع ليفربول 39 مباراة في مختلف البطولات بالموسم الحالي 2019 / 2020، بإجمالي دقائق لعب (3303 دقيقة)، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، بينما صنع 9 أهداف، أي ساهم في 29 هدفا رفقة الريدز هذا الموسم.

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لعب "صلاح" 26 مباراة بالدوري الإنجليزي، وسجل 16 هدفا ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي البريميرليج بالتساوي مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، وبفارق هدف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وأوباميانج نجم أرسنال اللذان يتصدران الترتيب بـ 17 هدفا لكل منهما.

وخاض نجم منتخب مصر 7 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين، بينما لعب مباراتين في كأس الرابطة الإنجليزية، ومباراتين بكأس العالم للأندية وصنع هدف وحيد، وتوج مع فريقه بلقب البطولة العالمية.

وخاض "صلاح" مباراة السوبر الأوروبي مع ليفربول وتوج فريقه بلقب البطولة على حساب فريق تشيلسي مطلع الموسم الحالي، وشارك في مباراة كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) وخسر فريقه اللقب أمام فريق مانشستر سيتي.

صلاح يُطارد "الحذاء الذهبي" للمرة الثالثة:

ويتطلع محمد صلاح للتتويج بجائزة الحذاء الذهبي كـ(هداف) للدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، بعدما حصد الجائزة مرتين متتاليتين موسمي 2017 / 2018 برصيد 32 هدفا، و 2018 / 2019 برصيد 22 هدفا.

ويبتعد "صلاح" بفارق هدف وحيد عن صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث بـ 16 هدفا، خلف الثنائي جيمي فاردي وأوباميانج ولكل منهما 17 هدفا.