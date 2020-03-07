رياضة | الأهلي يثأر من صن داونز ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يثأر من صن داونز ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل أمام مضيفه صن داونز بهدف لكل فريق، وذلك في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي من البطولة.

صعود الفريق الأحمر للدور نصف النهائي بعدما تفوق على صن داونز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ٣-١، ليرد الدين للفريق الجنوب إفريقي.

الشوط الأول

أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، ٣ تغييرات في تشكيل الفريق الأحمر بالنظر لمباراة الذهاب حيث أعاد رامي ربيعة لخط الدفاع، وأشرك محمود متولي في وسط الملعب لتأمين الناحية الدفاعية، وتولى جيرالدو دا كوستا الجناح الأيمن، كما دفع بالسنغالي أليو بادجي للمرة الأولى منذ انضمامه في يناير الماضي.

بداية اللقاء كانت قوية من جانب الفريق الجنوب إفريقي حبث تسلم سيرينو الكرة على حدود منطقة جزاء الأهلي وسدد الكرة قوية علت عارضة محمد الشناوي في أول المحاولات الهجومية لصن داونز.

وفي الدقيقة ٥ أنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي مرماه من هدف محقق بعدما تصدى لانفراد من ناسيمينتو الظهير الأيسر لصن داونز حيث أبعد الكرة عن مرماه ببراعة.

واستمرت سيطرة لاعبو صن داونز على مجريات اللقاء حيث سدد كيكانا كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي مع حلول الدقيقة العاشرة.

ومع وصول المباراة للدقيقة ١٤ بدأت خطورة الأهلي تظهر حيث مرر علي معلول الكرة عرضية داخل منطقة جزاء صن داونز لم تجد من يحولها داخل المرمى، ثم تسديدة أخرى من أليو بادجي أمسكها أونيانجو حارس مرمى الفريق الجنوب إفريقي.

وبدأ الأهلي في تشكيل الخطورة على مرمى صن داونز مرة أخرى حيث تسلم جيرالدو الكرة ورواغ مدافع صن داونز ومرر الكرة رائعة داخل منطقة جزاء الفريق الجنوب إفريقي لكن كرته مرت من فوق رأس جونيور أجاي وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر في ثاني محاولاته الهجومية.

ومرر أحمد فتحي كرة عرضية متقنة حولها جونيور أجاي برأسه لكنها موت بجوار القائم الأيمن لأونيانجو حارس مرمى أصحاب الأرض وتضيع فرصة أحرى خطيرة للأهلي.

ورد صن داونز على هجمات الأهلي بتسديدة من زواني تصدى لها محمد الشناوي في الدقيقة ١٩ من عمر الشوط الأول.

وحصل الأنجولي جيرالدو دا كوستا على ركلة حرة مباشرة بعد عرقلته من طهير أيسر صن داونز لينفذها علي معلول لترتطم بمابوي لاعب صن داونز وتسكن الشباك معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة ٢١.

بعد الهدف واصل لاعبو الأهلي هجماتهم على مرمى صن داونز ومرر عمرو السولية كرة رائعة لأليو بادجي في الدقيقة ٢٤ سددها المهاجم السنغالي بعيدة عن مرمى الفريق الجنوب إفريقي.

وفي الدقيقة ٢٦ سدد عمرو السولية كرة قوية من على حدود منطقة جزاء صن داونز تصدى لها أونيانجو ببراعة.

ونجح صن داونز في إدراك التعادل عن طريق سوريانو. في الدقيقة ٢٧ بعدما تابع الكرة المرتدة من يد محمد الشناوي.

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بعد هدف التعادل لصن داونز أضاع أصحاب الأرض هدف ثان بعدما سدد ثيمبا زواني الكرة برأسه في يد محمد الشناوي، ليحصل بعدها احمد فتحي على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء بالدقيقة ٣٣ لعرقلته فيلاكازي على حدود منطقة الجزاء.

وسقط ياسر إبراهيم على ملعب المباراة ليخرج لتلقي العلاج ويعود للمشاركة من جديد في الدقيقة ٣٦.

وأهدر أليو بادجي فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة ٤٣، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى موسيماني المدير الفني لصن داونز أول تغييراته بالدفع بليجيرمان لزيادة الناحية الهجومية .

وفي الدقيقة ٥١ تسلم مابوي الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الأهلي، وتضيع فرصة خطيرة لأصحاب الأرض، ليجري موسيماني بعدها التغيير الثاني لفريقه بإخراج مابويي وإشراك باكاماني ماهلامبي لاعب الأهلي السابق.

واضطر الأنجولي جيرالدو دا كوستا لمغاردة ملعب المباراة مصابًا ليحل زميله حسين الشحات بديلًا له في الدقيقة ٥٤.

وفي الدقيقة ٥٨ نجح محمد الشناوي حارس الأهلي في التصدي لتصويبة خطيرة من زواني لاعب صن داونز ليحافظ على شباكه من استقبال الهدف الثاني.

واستمرت هجمات أصحاب الأرض على مرمى الأهلي حيث سدد كيكانا كرة أمسكها محمد الشناوي في الدقيقة ٦١.

ومن هجمة مرتدة منظمة مرر محمود متولي الكرة لحسين الشحات الذي فضل مراوغة مدافع صن داونز لتصل الكرة لمتولي مجددًا ويسددها في يد أونيانجو حارس صن داونز، ليرد زاوني بتسديدة قوية خارج مرمى فريق الأهلي.

وفي الدقيقة ٦٧ أجرى فايلر التغيير الثاني بإشراك محمد هاني بدلًا من محمود متولي حيث سيتولى هاني قيادة الجبهة اليمنى فيما سيلعب أحمد فتحي في وسط الملعب، أتبعه بتغيير ثالث وأخير بإخراج أليو بادجي في الدقيقة ٧٠ والدفع بأيمن أشرف لزيادة التأمين الدفاعي.

ومررعمرو السولية كرة متقنة لحسين الشحات الذي راوغ ناسيمنتو وسدد الكرة في أقدام دفاع الفريق الجنوب إفريقي، ليدفع موسيماني بميزا في أخر التبديلات لصن داونز.

ورواغ المالي ديانج لاعبين من صن داونز ليطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لأونيانجو حارس مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة ٧٧.

وسدد ميزا كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الأهلي في محاولة للفريق الجنوب إفريقي لتسجيل الهدف الثاني.

ومن هجمة مرتدة منظمة للفريق الأحمر مرر أجاي كرة رائعة لحسين الشحات الذي سددها فوق عارضة أونيانجو وتضيع فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة ٨٦.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي نتيجة على مستوى النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وصعود الأهلي للدور نصف النهائي.