رياضة | محمد صلاح يحصل على تقييم جيد في مباراة ليفربول ضد بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحصل على تقييم جيد في مباراة ليفربول ضد بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح علي تقييم جيد في مباراة فريقه ليفربول ضد بورنموث التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ونشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقييم اللاعبين بعد نهاية المباراة وحصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح علي تقييم 8.4 من 10 ليكون ثاني أعلي تقييم في المباراة بعد المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الذي حصل على 8.7.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزا صعبا بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام نظيره نادي بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وبهذه النتيجة يواصل نادي ليفربول الإنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة بينما ظل نادي بورنموث في المركز التاسع عشر.