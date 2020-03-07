رياضة | جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي بثنائية مقابل هدف على ضيفه بورنموث في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليفربول يصالح جماهيره بثنائية في شباك بورنموث

باغت الضيوف فريق بورنموث أصحاب الأرض ليفربول بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة من عمر مواجهة الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث جاء هدف المباراة المبكر عن طريق كالوم ويلسون.

وعاد ليفربول سريعاً عن طريق نجم الريدز الأول محمد صلاح الذي سجل هدف التعديل في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول قبل أن يضاعف زميله السنغالي ساديو ماني النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 33 ليقدم أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب للمرة الأولى وهيا النتيجة التي انتهى بها اللقاء ليرتفع رصيد متصدر البيرميرليج إلى النقطة 82.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى النقطة 82 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 15 نقطة عن أقرب الملاحقين مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل من الريدز ليصبح ترتيب جدول البيرميرليج كاملاً كالتالي:-

1- ليفربول: 82 نقطة

2- مانشستر سيتي: 57 نقطة

3- ليستر سيتي: 50 نقطة

4- تشيلسي: 45 نقطة

5- مانشستر يونايتد: 42 نقطة

6- ولفرهامبتون: 42 نقطة

7- توتنام هوتسبير: 40 نقطة

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8- شيفيلد يونايتد: 40 نقطة

9- بيرنلي: 38 نقطة

10- آرسنال: 37 نقطة

11- ايفرتون: 37 نقطة

12- كريستال بالاس: 36 نقطة

13- ساوثهامبتون: 34 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد: 32 نقطة

15- برايتون: 28 نقطة

16- وست هام يونايتد 27 نقطة

17- واتفورد: 27 نقطة

18- بورنموث: 27 نقطة

19- أستون فيلا: 25 نقطة

20- نورويتش سيتي: 21 نقطة.