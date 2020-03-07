رياضة | بعد الفوز على بورنموث.. موعد مباراة ليفربول القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على بورنموث.. موعد مباراة ليفربول القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ضد بورنموث، بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتقدم ويلسون، لفريق بورنموث في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، قبل أن ينجح المصري محمد صلاح في إدراك هدف التعادل بالدقيقة 25 بالشوط الأول، ليضيف بعدها السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 33 من اللقاء.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 82 نقطة في صدارة جدول الترتيب وبفارق 25 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة وأقرب منافسيه.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة ليفربول المقبلة عقب الفوز على بورنموث بالبريميرليج من خلال التقرير الآتي:-

ويستضيف ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني أتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، يوم الأربعاء 11 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكان ليفربول تلقى هزيمة بهدف دون رد أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب نفس الدور.