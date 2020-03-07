رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ليفربول فوز مهم وثمين على نظيره بورنموث فى اللقاء الذى أقيم على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، بهدفين لهدف.

وتقدم الضيوف بهدف فى بداية المباراة سجله المهاجم كالوم ويلسون ثم تعادل الريدز عن طريق الدولي المصري محمد صلاح من صناعة ساديو ماني الذى سجل بنفسه الهدف الثانى قبل نهاية الشوط الأول من صماعة المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح اليوم

جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 17 هدف

بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 17 هدف

محمد صلاح لاعب ليفربول 16 هدف

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى 16 هدف

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دانى إنجز لاعب ساوثهامبتون 15 هدف

ساديو ماني لاعب ليفربول 14 هدف

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 14 هدف

تامى إبراهام لاعب تشيلسي 13 هدف

كالفرت لورين لاعب إيفرتون 13 هدف

راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 13 هدف

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتى 11 هدف

تيمو بوكى لاعب نورويتش سيتى 11 هدف