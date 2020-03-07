رياضة | صلاح يقود ليفربول لهزيمة بورنموث بثنائية في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يقود ليفربول لهزيمة بورنموث بثنائية في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على حساب فريق بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كالوم ويلسون هدف فريق بورنموث الوحيد في المباراة، بينما تعادل محمد صلاح لفريق ليفربول، واحرز ساديو ماني هدف الفريق للريدز في نهاية الشوط الأول.

ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي مع مانشستر يونايتد مساء غدا الأحد.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو بطل النسختين الماضيتين من بطولة الدوري الإنجليزي مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.