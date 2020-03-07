رياضة | أوباميانج يقود هجوم أرسنال أمام وست هام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوباميانج يقود هجوم أرسنال أمام وست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق وست هام يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

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خط الدفاع : بابلو ماري - ديفيد لويز - سوكراتيس - ساكا.

خط الوسط : سيبايوس - تشاكا - مسعود اوزيل - نيكولاس بيبي - نيكتاه.

خط الهجوم : ايميريك اوباميانج.

وكان قد حقق فريق أرسنال الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.