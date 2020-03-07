رياضة | الهلال يبحث عن الفوز الرابع على التوالي أمام الاتفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يبحث عن الفوز الرابع على التوالي أمام الاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقابل الهلال نظيره الاتفاق في إطار منافسات الجولة 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.

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يعد هذا اللقاء رقم 20 بين الفريقين، وحقق الهلال الفوز في 12 لقاء سابق، مقابل انتصارين فقط للاتفاق، بالإضافة إلى 5 تعادلات، وسجل لاعبو الهلال 42 هدفاً، بينما أحرز لاعبو الاتفاق 20 هدف.

جدير بالذكر أن أكبر نتيجة حضرت بين الهلال والاتفاق، كانت لصالح الفريق العاصمي بخماسية مقابل هدف في عام 2013، والتي لعبت على أرض الهلال.

وتجدر الإشارة إلى أن الهلال في آخر 3 لقاءات استطاع أن يفرض كلمته ويحقق الانتصار، ويبحث عن الرابع على التوالي، إذ كان آخر فوز للاتفاق في التاسع من مارس عام 2018.